В Турции столкнулись воздушные шары с туристами: 1 погибший, 24 раненых

В результате падения воздушного шара в турецкой провинции Каппадокия погиб турист из Бразилии.

Еще 24 человека получили ранения, передает РИА Новости.

Два воздушных шара столкнулись около 6 часов утра, после чего один из них рухнул на землю.

Пострадавшие доставлены в ближайший госпиталь. Их национальности не уточняются, известно, однако известно, что среди раненых есть гражданин Испании.

Другие подробности инцидента пока неизвестны, полиция начала расследование инцидента.

Напомним, как сообщал "Главред", 26 февраля в Египте над Долиной царей загорелся и рухнул на землю воздушный шар, находившийся на высоте в 300 метров.

В корзине шара находился 21 турист, погибли 18 человек, трое были доставлены в больницу, среди пострадавших были жители Гонконга, Японии, Великобритании, Бельгии, Франции и Египта.

9 января в американской Калифорнии воздушный шар, на котором проходила церемония бракосочетания, был подхвачен порывом ветра сразу после того, как молодожены дали клятву верности друг другу.

Судно начало болтаться под воздействием ветра над жилым микрорайоном и приземлилось прямо на территорию жилого дома.

Один из 14 пассажиров получил травму спины, остальные не пострадали.