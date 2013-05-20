Медведева приняли в "почетные орлята"

В понедельник, 20 мая, российский премьер Дмитрий Медведев стал "почетным орленком". В детском лагере "Орленок" его приняли в "орлята", повязав галстук цвета российского триколора и красную ленту с надписью "Почетный орленок".

Торжественное посвящение произошло возле памятного камня, где 12 июля 1960 года прошла первая линейка лагеря, сообщает РИА Новости.

Премьера РФ встретили вожатые лагеря, объяснив, что посвящают в "орлята" тех, кто по-настоящему предан детству. После церемонии посвящения вожатые исполнили для Медведева песню. После осмотра лагеря Медведев проведет совещание по вопросу организации детского отдыха.

Ранее "Главред" сообщал, что в феврале 2012-го Станислав Говорухин, руководитель предвыборного штаба кандидата в президенты РФ Владимира Путина высказался за восстановление детской пионерской организации.

фото: government.ru