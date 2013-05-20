Египет перебросил на Синай танки

В понедельник, 20 мая, вооруженные силы Египта переправили через Суэцкий канал десятки тягачей с танками и другую тяжелую военную технику и направили их на север Синайского полуострова.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает РИА Новости.

Ожидается, что эта военная техника войдет в Шейх Зуайд, район, где предположительно скрываются боевики, похитившие в четверг семерых египетских солдат и полицейских.

Известно, что еще накануне вечером в близлежащий к Шейх Зуайду городок Аль-Ариш прибыли три группы армейского спецназа и специалисты по борьбе с терроризмом. В настоящий момент армия блокировала все окрестные дороги, в небе над районом кружат военные самолеты.

В четверг боевики-исламисты похитили для обмена на арестованных товарищей трех сотрудников полиции и четырех военнослужащих в северной части Синайского полуострова. По сведениям египетских властей, спецслужбам страны удалось определить имена похитителей.

На видеозаписи, размещенной в воскресенье на видеохостинге Youtube, запечатлены семь человек с завязанными глазами, которые просят президента Египта Мохаммеда Мурси освободить их, отпустив на свободу арестованных боевиков. Мурси накануне заявил, что переговоров с похитителями силовиков не будет.

Ранее "Главред" сообщал, что в январе 2012-го группа вооруженных бедуинов захватила курортный комплекс Aqua Sun, расположенный в 30 километрах к югу от КПП "Таба" на Синайском полуострове.