Теракт в Дагестане: погибли восемь человек

В понедельник, 20 мая, у здания Управления службы судебных приставов в столице Дагестана - Махачкале в результате двух взрывов погибли не менее восьми человек.

Об этом со ссылкой правоохранительные органы Дагестана, сообщает BBC.

По предварительным данным, в результате первого взрыва пострадавших не было.

Второй произошел через 15 минут, когда на месте работали оперативники.

Ранее "Главред" сообщал, что в феврале 2013-го российские силовики провели в Дагестане спецоперацию, в результате чего были уничтожены шесть боевиков, а также погибли погиб майор полиции, военнослужащий центра специального назначения "Витязь".

фото: warsonline.info