Теракт в Дагестане: погибли восемь человек

В Махачкале прогремели два взрыва.
В понедельник, 20 мая, у здания Управления службы судебных приставов в столице Дагестана - Махачкале в результате двух взрывов погибли не менее восьми человек.
Об этом со ссылкой правоохранительные органы Дагестана, сообщает BBC.
По предварительным данным, в результате первого взрыва пострадавших не было.
Второй произошел через 15 минут, когда на месте работали оперативники.
Ранее "Главред" сообщал, что в феврале 2013-го российские силовики провели в Дагестане спецоперацию, в результате чего были уничтожены шесть боевиков, а также погибли погиб майор полиции, военнослужащий центра специального назначения "Витязь".
фото: warsonline.info