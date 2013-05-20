Жерар Депардье стал мордовским предпринимателем

В понедельник, 20 мая, известный французский актер Жерар Депардье, ставший гражданином России и прописавшийся в Мордовии, получил свидетельство индивидуального предпринимателя в Саранске.

Об этом со ссылкой на друга актера — главу "Госфильмофонда" Николай Бородачева сообщает РИА Новости.

Актер решил зарегистрировать в Саранске юридическое лицо для уплаты налогов с доходов от деятельности на территории РФ.

"Свидетельство о регистрации индивидуального предпринимателя Депардье получил. Все документы оформлены как положено по закону", — сказал собеседник агентства.

Ранее Бородачев сообщил, что в России актер планирует заниматься сценической и кинематографической деятельностью. Ранее сам Депардье также говорил о желании открыть собственное кафе в столице Мордовии.

Ранее "Главред" сообщал, что в начале января актер получил российское гражданство, после чего посетил Мордовию и выразил желание обосноваться в республике. В конце февраля он получил здесь постоянную регистрацию. Депардье также стал послом Мордовии в FIFA в рамках подготовки и проведения чемпионата мира по футболу 2018 года, матчи которого пройдут и в Саранске.