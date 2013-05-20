Массовые беспорядки в Стокгольме: мигранты сожгли 100 машин

В ночь на понедельник, 20 мая, по столице Швеции – Стокгольму – прокатились массовые беспорядки, в ходе которых были сожжены около 100 машин, а трое полицейских получили ранения.

Поводом для недовольства послужило убийство полицией пожилого мужчины, сообщает РБК.

Около 50 молодых людей участвовали в беспорядках в стокгольмском районе Хусбю. Они бросали в сотрудников полиции камни, а также подожгли ряд автомобилей и зданий, в связи с чем жильцов домов пришлось эвакуировать. По сообщениям местных СМИ, в Хусбю было сожжено около 100 автомобилей. Кроме того, молодые люди подожгли гараж, в результате чего жители прилегающего квартирного блока были также эвакуированы. Они смогли вернуться домой несколько часов спустя. По сообщениям местных СМИ, разграблению подвергся и местный торговый центр.

На данный момент порядок восстановлен. Полиция не произвела ни одного ареста.

Поводом для беспорядков, стало недовольство группы молодых людей, вызванное убийством 69-летнего мужчины на севере Стокгольма неделю назад. Погибший был застрелен полицией, приехавшей по вызову после сообщения о том, что подозреваемый, вооруженный мачете, угрожал соседям.

Район Husby располагается на западе Стокгольма. Преимущественно населен иностранцами.

Ранее "Главред" сообщал, что апреле полиция Ханты-Мансийской АО России пресекла массовые беспорядки и задержала у торгового центра Сургута около 180 молодых людей, у которых был изъят целый арсенал холодного и травматического оружия.