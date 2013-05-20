ФСБ уничтожила боевиков, готовивших теракт в Москве

Национальный антитеррористический комитет России сообщил о предотвращении в Москве теракта: в ходе спецоперации два боевика, которые готовили теракт, уничтожены, еще один задержан.

Жертв среди гражданского населения нет, легкое ранение получил сотрудник спецназа, сообщает РИА Новости.

Президент РФ Владимир Путин получал соответствующие доклады по линии ФСБ как в ходе подготовки к операции по задержанию террористов, так и непосредственно по итогам ее проведения, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спецоперация по нейтрализации боевиков, планировавших теракт в Москве, проходила в подмосковном городе Орехово-Зуево, расположенном в 100 километрах от столицы.

В сообщении Национального антитеррористического комитета говорится, что местонахождение бандитов было установлено в ходе мероприятий, связанных с проверкой оперативных данных о подготовке группой боевиков из трех человек теракта в Москве. Боевики скрывались в одном из домов на территории города Орехово-Зуево.

"В ходе активной спецоперации бандиты были блокированы, но на предложение сдаться открыли огонь. В результате скоротечного боестолкновения двое из них были уничтожены, один задержан", — рассказали в НАК.

Пострадавших среди гражданского населения нет, легкое ранение получил сотрудник спецназа.

Ранее "Главред" сообщал, что в столице Дагестана – Махачкале – прогремели два взрыва, погибли 8 человек. Еще десятки – получили ранения.

видео: vesti.ru