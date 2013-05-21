В США разрушительный торнадо забрал жизни более 50 людей, среди них 20 детей

Количество жертв торнадо в американском штате Оклахома насчитывает 51 человек. Среди погибших не менее 20 детей

Об этом сообщила представитель главного судмедэксперта штата Эми Эллиотт, пишет РИА Новости.

Как ожидается, число погибших может еще увеличиться. Не менее 120 человек были госпитализированы. Особенно большой ущерб ураган нанес в городе Мур с населением в 55 тысяч жителей, где разрушены целые кварталы жилых домов.

Скорость ветра во время торнадо достигала 320 километров в час. В наиболее пострадавших районах жилые дома стерты с лица земли, разрушена начальная школа.

Диаметр урагана, прошедшего над населенным пунктом Мур, составлял около 3,2 километра.

Президент США Барак Обама объявил штат Оклахома зоной стихийного бедствия, сообщил Белый дом в ночь на вторник.

Он подписал указ, в котором отмечается, что в штате Оклахома произошло "крупное стихийное бедствие". Он также распорядился выделить федеральную помощь штату и местным властям. В числе прочего, федеральное правительство выделяет средства на помощь жителям пяти графств в Оклахоме, наиболее пострадавших от торнадо.

Федеральная помощь штату будет включать субсидии на временное жилище и восстановление поврежденных домов, займы под низкий процент для компенсации незастрахованного материального ущерба и другие программы, сообщили в Белом доме. Также федеральное правительство поможет штату, местным властям и некоторым частным негосударственным организациям, которые осуществляют спасательные и восстановительные работы в округах Кливленд, Линкольн, Макклейн, Оклахома и Поттаватоми.

Агентство США по чрезвычайным ситуациям координирует работу федеральных ведомств по оказанию помощи пострадавшим и по оценке ущерба. Пострадавшие владельцы домов и предприятий могут позвонить по специальному бесплатному телефону и подать заявление на получение материальной помощи.

Ранее сообщалось о 200 раненых и 37 погибших. Кроме того, по данным телевидения, под обломками разрушенной торнадо школы Plaza Towers в пригороде столицы американского штата Оклахома Муре могут находиться 24 человека, в том числе дети.

Фото; видео:Вести.ру