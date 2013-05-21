В США число жертв разрушительного торнадо превысило 90 человек

Количество погибших в результате торнадо, обрушившихся на американский штат Оклахома, достигло 91.

Об этом сообщает со ссылкой на данные местных властей агентство Франс Пресс, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось о 51 жертве стихии, среди которых было не менее 20 детей.

В медицинские центры Оклахома-Сити поступили 70 детей. Всего госпитализированы 122 человека.

По сообщению представителя главного судмедэксперта штата Эми Эллиотт (Amy Elliott), к настоящему времени спасателям удалось извлечь из-под завалов еще 40 тел погибших.

Под обломками разрушенной торнадо школы Plaza Towers в пригороде столицы американского штата Оклахома Муре могут находиться 24 человека.

Президент США Барак Обама в телефонном разговоре с губернатором штата Оклахома Мэри Феллин заверил, что федеральные власти готовы оказать необходимую помощь в ликвидации последствий торнадо, сообщает Белый дом.

Также Обама объявил штат Оклахома зоной стихийного бедствия.

фото: видео: Вести.ру