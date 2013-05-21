В США число жертв разрушительного торнадо превысило 90 человек

Обама объявил штат Оклахома зоной стихийного бедствия.
Количество погибших в результате торнадо, обрушившихся на американский штат Оклахома, достигло 91.
Об этом сообщает со ссылкой на данные местных властей агентство Франс Пресс, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось о 51 жертве стихии, среди которых было не менее 20 детей.
В медицинские центры Оклахома-Сити поступили 70 детей. Всего госпитализированы 122 человека.
По сообщению представителя главного судмедэксперта штата Эми Эллиотт (Amy Elliott), к настоящему времени спасателям удалось извлечь из-под завалов еще 40 тел погибших.
Под обломками разрушенной торнадо школы Plaza Towers в пригороде столицы американского штата Оклахома Муре могут находиться 24 человека.
Президент США Барак Обама в телефонном разговоре с губернатором штата Оклахома Мэри Феллин заверил, что федеральные власти готовы оказать необходимую помощь в ликвидации последствий торнадо, сообщает Белый дом.
Также Обама объявил штат Оклахома зоной стихийного бедствия.
фото: видео: Вести.ру