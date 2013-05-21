Беженка из КНДР рассказала о голоде в стране и репрессиях

Каждый год из КНДР, в основном через Китай, от голода, нищеты, политических преследований и коммунистической идеологии бегут около 2 тысяч северокорейцев.

Бывшая жительница Северной Кореи Ли Ен-Хи добиралась в Южную восемь лет. Ей пришлось бросить ребенка и распрощаться с возможностью когда-нибудь снова увидеть оставшихся в КНДР родных - двух братьев и сестру, пишет "Корреспондент".

Женщина рассказывает: "Люди голодают. Изо дня в день они думают об одном - что поесть. Им не до того, чтобы думать о том, что режим ошибается. Им говорят, что их лидер - великий, и они просто повторяют это, не задумываясь. Эти люди не готовы к протестам. Люди, которые голодают, хотят одного - просто выжить. Государство держит их в узде едой. В праздники - дни рождения Ким Чен Ира и Ким Ир Сена - каждому выдают небольшую порцию свинины, печенье, килограмм риса, новую одежду. Люди автоматически воспринимают все это так, будто они счастливы благодаря лидерам".

"В КНДР практически не получают зарплаты. Почти все, что зарабатывают даже в небольшом бизнесе вроде мелкой торговли, отдают государству, — рассказывает Ли Ен-хи. — Я сейчас посылаю деньги дяде в Китай, а он пересылает моим братьям и сестре. Но государство забирает себе две трети этих переводов. Из-за того что я, а потом отец, бежали в Южную Корею, на них давят. За ними следят, выясняют, откуда они берут еду, им запрещено заниматься бизнесом. Если они с кем-то говорят на улице, их собеседника допрашивают, о чем был разговор".

"С самого момента рождения ты - часть системы. Детсад - это часть партии. Школа - тоже. Подрастая, некоторые становятся партийными лидерами, остальные - рядовыми членами. Ты не выбираешь, хочешь ты быть членом партии или нет", — рассказала женщина.