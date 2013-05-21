Киргизия решила выдворить авиабазу США

Власти Киргизии начали процедуру вывода с территории республики американской авиабазы, ныне Центра транзитных перевозок в аэропорту Бишкека "Манас". Соответствующий проект постановления правительство Киргизии выносит на утверждение парламента.

"Денонсировать с 11 июля 2014 года Соглашение о сотрудничестве между правительством Кыргызской Республики и правительством Соединенных Штатов Америки, подписанное 22 июня 2009 года в городе Бишкек, и Соглашение между правительством Кыргызской Республики и правительством Соединенных Штатов Америки относительно Центра транзитных перевозок в Международном аэропорту "Манас" и о каких-либо объектах и видах недвижимости, связанных с ним, подписанное 22 июня 2009 года в городе Бишкек", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабинета министров республики.

"Внести указанный законопроект на рассмотрение Жогорка Кенеша Кыргызской Республики (парламента)", - говорится в сообщении. МИД республики поручается в установленном порядке уведомить "правительство Соединенных Штатов Америки о денонсации соглашений".

Американский военный объект был открыт в Киргизии в декабре 2001 года, вскоре после трагических событий 11 сентября в Нью-Йорке и Вашингтоне. Параллельно ей в 2003 году недалеко от киргизской столицы в городе Кант была основана российская авиабаза, где размещены российские военные самолеты, передает ВВС.

Впервые о намерении закрыть авиабазу "Манас" заявил в 2009 году тогдашний киргизский президент Курманбек Бакиев. Он сказал об этом в ходе своего визита в Москву, после чего стало известно, что Россия намерена выделить киргизскому правительству кредит в 2 млрд долларов. Впрочем, связь между выдворением американцев из Киргизии и выделением крупного кредита решительно как в Бишкеке, так и в Москве отрицали.

После того, как парламент Киргизии денонсировал соглашение с США по авиабазе "Манас", в Бишкеке побывал целый ряд высокопоставленных представителей США. Итогом стало подписание нового договора между Киргизией и США о закрытии базы "Манас" и учреждении на ее месте Центра транзитных перевозок. Выросла и арендная плата. Однако критики назвали перемены обычной сменой вывесок.

Вопрос о выводе американских военных снова актуализировался осенью 2011 года, когда Киргизию возглавил Алмазбек Атамбаев. Сразу же после президентских выборов он заявил, что американские военные должны будут оставить Киргизию к 2014 году.

Наблюдатели связывают это решение киргизских властей с обострением ситуации на Ближнем Востоке, Сирии, в дальнейшем быть может Иране. В связи с этим, отмечают они, дальнейшее нахождение военных США в Киргизии может вызывать опасность.