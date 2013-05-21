В Грузии по обвинению в коррупции арестовали экс-премьера

В Грузии после допроса в прокуратуре был задержан бывший глава правительства, один из лидеров пропрезидентской партии "Единое национальное движение" Вано Мерабишвили.

Об этом сообщает издание "Тренд".

Его подозревают в коррупционных преступлениях. В частности, Мерабишвили подозревается в фиктивном трудоустройстве активистов "Единого национального движения" в 2012 году, когда партия находилась у власти.

По информации следствия, эти люди должны были вести учет безработных, однако занимались предвыборной агитацией за партию власти. При этом они получали зарплату из бюджета: в общей сложности им было выплачено 5,2 миллиона лари (около трех миллионов долларов).

Кроме того, бывшего премьера подозревают в присвоении дачи, находящейся в селе Квариати.

Вместе с Мерабишвили был задержан также бывший министр труда Зураб Чиаберашвили, подозреваемый в причастности к тому же фиктивному трудоустройству активистов.

Мера пресечения им пока не назначена.

Отметим, что Вано Мерабишвили долгое время возглавлял МВД Грузии – пост министра внутренних дел он занял после "революции роз" и считался одним из ближайших соратников президента страны Михаила Саакашвили.

На пост премьера Мерабишвили был назначен летом 2012 года, однако вскоре был вынужден уйти в отставку: осенью 2012 года, напомним, партия Саакашвили проиграла парламентские выборы, и в стране было сформировано новое правительство во главе с лидером оппозиционной коалиции "Грузинская мечта" Бидзиной Иванишвили.

После фактической смены власти в Грузии начались допросы и задержания чиновников, работавших при Саакашвили.

Бывшего премьера, в частности, уже несколько раз вызывали на допрос. Его также обвинили в попытке покинуть страну по чужому паспорту.

Сам Мерабишвили назвал эти обвинения абсурдными.