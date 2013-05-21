В России приняли скандальный закон: будут сажать за оскорбление религиозных чувств

Госдума России приняла во втором чтении законопроект об уголовной ответственности за действия, оскорбляющие чувства верующих. Теперь максимальное наказание за такие деяния в РФ может составить 3 года лишения свободы.

Как сообщают РИА Новости, депутаты смягчили санкции - изначально за оскорбление чувств верующих планировалось сажать на 5 лет. За закон проголосовали 304 российских депутата при минимуме в 226 голосов.

Как сообщил зампредседателя комитета Госдумы по уголовному законодательству Александр Ремезков ("Единая Россия"), закон может быть принят в целом в ближайшее время. Он не исключил, что третье чтение законопроекта может пройти до конца этой недели.

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Также депутат пообещал, что Дума тщательно проработает законопроект.

Документ был внесен в российскую Госдуму в конце сентября 2012 года представителями всех четырех фракций и сразу получил широкий резонанс. К нему высказывалось много нареканий. Так, глава комитета по делам общественных объединений и религиозных организация Ярослав Нилов (ЛДПР) обещал, что документ будет доработан таким образом, чтобы он устраивал большинство заинтересованных сторон.

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Ко второму чтению депутаты отказались от введения отдельной специальной статьи в Уголовный кодекс, предусматривающей наказание до пяти лет лишения свободы за оскорбление чувств верующих, а предложили новую редакцию статьи 148 УК РФ — об ответственности за воспрепятствование осуществлению права на свободу совести и вероисповеданий.

Вместе с тем, среди российских депутатов документ вызвал неоднозначную реакцию. В частности, коммунисты попросили учитывать в нем права атеистов, а депутат Олег Смолин высказал опасения, что из-за неопределенности понятия "религиозных убеждений и чувств" в качестве таковых могут быть восприняты произведения известных писателей, в частности, Алексанлра Пушкина.

Напомним, в 2012 года в России был вынесен обвинительный приговор за правонарушения, связанные с религией.

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