В соборе Парижской Богоматери застрелился известный писатель

В соборе Парижской Богоматери сегодня, 21 мая, застрелился известный писатель Доминик Веннер, ультраправый политик и ярый противник однополых браков.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

Самоубийство было совершено в середине дня: самоубийца застрелился прямо возле алтаря. Тремя днями ранее президент Франсуа Олланд подписал закон, легализовавший бракосочетания однополых пар.

Как выяснилось, некоторое время назад Веннер опубликовал в интернете комментарий, где говорилось о необходимости "новых действий, показательных и символичных", которые будут способны пробудить "усыпленное сознание" общества.

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Доминик Веннер начал активно участвовать в политической жизни Франции с середины 1950-х годов, после своего возвращения с Алжирской войны, на которую он пошел добровольцем.

Вместе с другими противниками независимости Алжира он вступил в националистическую Секретную вооруженную организацию, которая выступала за свержение республиканского строя.

За подпольную деятельность Веннер отбыл полтора года в тюрьме, а после выхода на свободу в 1962 году продолжил сотрудничать с ультраправыми силами.

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В 1960-х Веннер вместе с Аленом де Бенуа разрабатывал идеологию европейского национализма и участвовал в становлении движения "Новые правые". В 1970-х он отошел от активной политической деятельности и стал больше заниматься историческими исследованиями.

В частности, Веннер изучал историю оружия и охоты, но позднее много писал на более широкие темы. В частности, он добивался пересмотра роли французских националистов во Второй мировой войне и пытался теоретизировать общие традиции европейской цивилизации.