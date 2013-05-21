США отказались рассекретить доказательства смерти Бен Ладена

Верховный суд США решил, что американские власти не обязаны публиковать посмертные фото и видео главаря международной террористической сети "Аль-Каида" Усамы Бен Ладена, сделанные во время и после его ликвидации.

Об этом сообщает РИА Новости.

С запросом о публикации этих данных в суд обратилась консервативная правозащитная организация Judicial Watch.

Ранее администрацию президента США Барака Обамы критиковали за то, что власти отказываются обнародовать доказательства уничтожения "террориста №1".

По данным СМИ, в распоряжении ЦРУ есть более 50 снимков экс-главаря "Аль-Каиды".

Суд постановил, что ЦРУ действовало верно, когда не обнародовало эти изображения.

Фотографии, по которым была произведена идентификация бен Ладена, может раскрыть некоторые секретные приемы американской разведки, а снимки того, как его тело было сброшено в море, могут спровоцировать волну агрессии против американцев.

Напомним, Усама Бен Ладен был уничтожен в мае 2011 года на окраине пакистанского города Абботабад в ходе операции американского спецназа. По завершении экспертиз тело главы "Аль-Каиды" в обстановке строжайшей секретности сбросили в море.