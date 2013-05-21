Папа Римский запустил новый сервис для смартфонов

Папа Римский Франциск лично запустил новое бесплатное приложение для смартфонов, которое позволит следить за новостями Ватикана.

Приложение под названием Missio доступно на восьми языках, передает РИА Новости.

Создателем нового сервиса является американский священник Эндрю Смолл.

Во время презентации нового сервиса он подчеркнул, что его целью было "положить Евангелие в карман всех молодых людей мира".

Также он выразил надежду, что сервис будет востребован пользователям интернета.

По его словам, приложение позволяет следить за новостями, опубликованными на сайте news.va, смотреть фотографии и видеоролики, а также читать проповеди Папы.

В первый день приложение скачали 1,14 тысячи пользователей из 27 стран – оно доступно для бесплатного скачивания на iTunes App Store и Google Play.