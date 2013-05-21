За терроризм в соцсети житель Дагестана получил четыре года тюрьмы

За попытку создания незаконного вооруженного формирования и призывы к терроризму житель Дагестана получил четыре года колонии строгого режима.

Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры России.

Как отметили в Генпрокуратуре, злоумышленник развернул свою деятельность в соцсети "Одноклассники".

25-летний мужчина был признан виновным по статьям "приготовление к организации незаконного вооруженного формирования", "публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма" и "незаконный оборот оружия".

В частности сообщается, что в июне 2011 года Даштиев через социальную сеть начал подыскивать единомышленников, готовых стать боевиками.

Свои действия он обосновывал необходимостью участия в "джихаде".

По данным прокуратуры, за время своей деятельности Даштиеву удалось завербовать трех человек, но все они впоследствии передумали и отказались от совершения преступлений.