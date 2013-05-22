Сенат США разрешил поставки оружия сирийским повстанцам

Комитет Сената США по международным отношениям разрешил поставлять оружие сирийским повстанцам.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

За принятие соответствующего документа проголосовали 15 членов комитета, трое выступили против. Теперь законопроект будет отправлен на рассмотрение Сената и Палаты представителей Конгресса США.

Законопроект был предложен главой комитет по международным отношениям демократом Робертом Менендесом и сенатором-республиканцем Бобом Коркером.

Согласно положению документа, США смогут поставлять оружие подразделениям Сирийской свободной армии и другим противникам режима Башара Асада, которые "надлежащим образом проверены и разделяют общие ценности и интересы с США".

В законопроекте не указаны виды оружия, допустимого для поставок, однако в нем подчеркивается, что речь идет в основном о стрелковом оружии.

Кроме того, в документе содержится пункт о запрете на ввоз в Сирию средств противовоздушной обороны.

Напомним, 19 мая в Сирии состоялось наступление правительственной армии на боевиков вооруженной оппозиции по четырем фронтам: в Аль-Кусейере (провинция Хомс) у ливанской границы, в провинции Хама, в районе Барзе в провинции Дамаск, а также в Дераа на юге страны.

Вооруженное противостояние между сторонниками и противниками президента Сирии Башара Асада продолжается с марта 2011 года.

За это время, по разным данным, погибли от 70 тысяч до 120 тысяч человек.