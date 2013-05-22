Ученые оценили мощность торнадо в США

Метеорологи США присвоили торнадо, который 20 мая нанес серьезные разрушения в городе Мур в окрестностях Оклахома-Сити, максимальный показатель по усовершенствованной шкале Фудзиты – EF5.

Об этом сообщает Lenta.ru.

По словам метеорологов, такой силы достигают менее одного процента всех торнадо в США, то есть около десяти ураганов в год.

Ранее эксперты предварительно оценили мощность торнадо в Оклахоме на один пункт ниже, то есть в четыре балла из пяти по усовершенствованной шкале Фудзиты.

Власти Оклахома-Сити 21 мая официально опровергли сообщения о том, что жертвами торнадо стали от 50 до 90 человек, и объявили о 24 погибших. Завышенные оценки они объяснили возможными повторами при подсчетах.

В то же время в администрации города предупредили, что по мере разбора завалов еще могут быть обнаружены тела погибших. Согласно последним данным, в результате урагана пострадали, по меньшей мере, 237 человек.

По данным местных телеканалов, из-под завалов были спасены более ста человек.

В то же время точных данных о сумме ущерба, нанесенного торнадо, на данный момент не поступало. Известно, что смерч разрушил множество жилых домов, больницу, две школы, нарушил линию электропередач.

По предварительным оценкам комиссии по страхованию штата Оклахома, сумма страховых выплат превысит миллиард долларов.

Вечером 20 мая президент США Барак Обама распорядился выделить из федерального бюджета средства для ликвидации последствий стихийного бедствия.