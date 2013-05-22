Российский премьер разрешил называть себя Димоном

Премьер-министр России Дмитрий Медведев признал, что считает нормальным, когда в Интернете его называют Димоном.

Об этом передает "Комсомольская правда".

"Если совсем откровенно, меня вообще это не задевает. Есть вещи, которые мне не нравятся. Это понятно. Но когда меня в Интернете называют Димоном, это нормально абсолютно, по-человечески. Там же среда такая. Ну что, Димон? Меня так и в детстве называли", — заявил глава российского правительства.

В то же время, чиновник отметил, что в среде госслужащих принято называть друг друга по имени-отчеству.

"У нас, конечно, свои традиции в обращении — Дмитрий Анатольевич, Владимир Владимирович. Это еще с давних времен. Считалось, что, если ты к кому-то обращаешься по отчеству, это означает, что ты очень уважаешь человека", — рассказал российский премьер.

Отметим, что в марте нынешнего года пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова заявила, что очень расстраивается, когда ее начальника в интернете называют Димоном.

"Он вам не "Димон". Он — председатель правительства", — говорила Тимакова.

Кроме того, она рассказывала, что самого Дмитрия Медведева расстраивает необоснованные критические выступления в интернете и "общее бытовое хамство".

Сам премьер говорил, что на заре своей политической карьеры он был более чувствительным к выпадам пользователей, однако потом научился сдерживаться.