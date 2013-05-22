Торнадо в США был мощнее атомной бомбы в Хиросиме: опубликовано видео

Торнадо, который практически уничтожил американский город Мур в штате Оклахома, оказался намного мощнее атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в 1945 году.

Об этом сообщает РИА Новости.

По результатам исследования ученых-метеорологов, энергия торнадо, которая выделилась за 40 минут стихии, как минимум в 8 раз, а местами – в 600 раз превосходила энергию ядерной бомбы.

Как известно, мощность атомной бомбы Little Boy ("Малыш"), сброшенной на Хиросиму, составляла от 13 до 18 килотонн тротила.

Кроме того, в сети появился видеоролик зарождения торнадо возле Ньюкасла. Автор видео Чарльз Кук вел съемку на мобильный телефон из своего автомобиля на парковке.

Позже выяснилось, что широкая воронка торнадо движется прямо на него – в результате ураган обошел парковку на минимальном расстоянии, а ролик набрал почти два миллиона просмотров.

Как сообщал "Главред", торнадо в Оклахоме стал одним из самых разрушительных за всю историю статистики. Сначала сообщалось, что погибли около сотни людей, в том числе десятки детей. Позже выяснилось, что человеческих потерь меньше: 24 жертвы, из которых девять детей.

Поиски пострадавших в данный момент прекращены. Каждый разрушенный дом был тщательно осмотрен как минимум один раз, некоторые – неоднократно, однако ни тел, ни выживших больше не нашли.

Население города Мур, который был уничтожен стихией, составляет 56 тысяч человек.

По данным медиков, более 200 пострадавших остаются в больницах.