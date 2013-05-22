В США в перестрелке убит друг бостонского террориста

Американские спецслужбы сообщили, что во время перестрелки с одним из агентов ФРБ был убит выходец из Чечни, предположительно связанный с исполнителем теракта в Бостоне Тамерланом Царнаевым.

Об этом сообщает местный телеканал Local 6 News, пишет РИА Новости.

Представители ФБР подтвердили факт перестрелки, произошедшей в ночь на среду, но не уточнили личность убитого и другие обстоятельства инцидента.

Как рассказал телеканалу друг убитого Хусен Тарамов, имя подозреваемого — Ибрагим Тодашев. Он занимался боксом и был знаком со старшим из братьев Царнаевых.

По данным CNN, убитый был знаком с обоими братьями Царнаевыми и ранее проживал в Бостоне. В США Тодашев жил легально с 2008 года.

По данным телеканала NBC News, сотрудники ФБР заинтересовались Тодашевым в рамках расследования терактов в Бостоне. Предположительно, незадолго до перестрелки Тодашева допросили федеральные агенты.

В свою очередь, телеканал CNN со ссылкой на представителя правоохранительных органов сообщает, что перестрелка произошла дома у Тодашева в Орландо, когда его допрашивали по делу о бостонских терактах. Сотрудник ФБР вынужден был открыть огонь для самозащиты.

По словам друга Тодашева, правоохранительные органы стали проявлять к нему интерес вскоре после бостонских терактов. Сам Тодашев отрицал какую-либо причастность к взрывам и заявлял, что его знакомство с Тамерланом Царнаевым не было близким.

Напомним, В результате теракта 15 апреля во время международного марафона в Бостоне погибли три человека и были ранены более 280. В организации теракта, помимо погибшего в перестрелке с полицией Тамерлана Царнаева, обвиняется его брат Джохар, который в настоящее время находится в тюрьме.