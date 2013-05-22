Голая FEMENистка устроила протест с пистолетом на алтаре собора Парижской Богоматери

Активистка FEMEN устроила моно-протест на алтаре собора Парижской Богоматери на месте вчерашнего самоубийства французского писателя.

Об этом сообщили в прес-службе движения.

На секс-экстремистке с пистолетом был написан пророческий девиз "Фашизм, покойся в аду!", отметили там.

В движении отметили, что "таким образом FEMEN призывает весь европейский нацизм в лице всех своих недогитлеров и полумуссолини последовать примеру ультраправого старого Веннера и немедленно покончить с собой, тем самым навсегда самоустраниться с политической арены Европы". "Спешите, на жертвенном алтаре Нотр-Дам де Пари не так много места! ", - говорится в сообщении пресс-службы.

Активистка FEMEN призвала общество осудить аморальный поступок писателя, который застрелился на глазах у полуторатысячной аудитории среди которой были женщины и дети.

"FEMEN призывает настоятеля Нотр-Дам де Пари провести инвентаризацию имущества собора на предмет повреждений и подать в суд на лидера французских националистов Марин Ле Пен, которая горячо поддержала этот публичный суицид", - говорится в сообщении.

Напомним, 12 мая, активистки движения FEMEN в Париже у памятника Жанне д'Арк провели акцию Sextermination for nazism. Таким образом FEMEN высказали свое негативное мнение фашизации Европы, набирающей обороты после закона о легализации гей-браков во Франции

фото: FEMEN