Меркель снова возглавила список самых влиятельных женщин мира

Авторитетный американский журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 100 самых влиятельных женщин мира.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель, как и два предыдущих года возглавила его. За последние десять лет Меркель вошла в список восемь раз, из них семь - занимая в нем первое место.

По данным издания, немецкий канцлер занимает эту позицию третий год подряд.

Второе место в списке 100 самых влиятельных представительниц прекрасного пола заняла президент Бразилии Дилма Руссефф.

Третье место в рейтинге получила супруга миллиардера Билла Гейтса Мелинда Гейтс, занимающаяся благотворительностью.

В первую "пятерку" списка также вошли первая леди США Мишель Обама и бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

В ежегодный рейтинг журнала Forbes попадают женщины, известные в сфере политики, бизнеса, СМИ, индустрии развлечений и некоммерческой деятельности.