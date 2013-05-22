Участница Pussy Riot объявила голодовку

Участница панк-группы Pussy Riot Мария Алехина, отбывающая наказание в колонии в Пермском крае, объявила голодовку.

Адвокат осужденной Ирина Хрунова сообщила, что решение о голодовке было принято Алехиной в знак протеста против того, что суд отказался доставить ее на заседание, где решается вопрос о ее условно-досрочном освобождении, пишет ВВС.

При этом Алехина запретила своим адвокатам участвовать в процессе до тех пор, пока ее не доставят на заседание суда.

Сегодня Березниковский городской суд в Пермском крае начал рассматривать дело об УДО Алехиной.

Перед судебным заседанием осужденная на два года за акцию в храме Христа Спасителя Алехина подала ходатайство с просьбой этапировать ее в Березниковский суд, в чем ей было отказано.

В ходе заседания Алехина по видеосвязи заявила отвод председательствующему судье, а затем прокурору.

После каждого обращения судья объявлял перерыв, который продолжался не менее 40 минут, после чего в отводах объявлялся отказ.

Группа "Война" прокомментировала первый день судебного заседания, подчеркнув, что суд в Березниках - "один большой перерыв с УЛЬТРАКОРОТКИМИ выходами в судебное заседание для объявления следующего перерыва".

Как известно, группа Pussy Riot в конце февраля 2012 года провела в московском храме Христа Спасителя так называемый панк-молебен, видеозапись которого был затем размещена в интернете. В ходе акции девушки исполнили песню "Богородица, Путина прогони!"

Позже полиция задержала трех участниц акции – Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич.

17 августа 2012 года они были приговорены к двум годам колонии общего режима за хулиганство.

10 октября наказание Самуцевич было заменено на условное, и она была освобождена из-под стражи.

Приговор Алехиной и Толоконниковой был оставлен в силе.

Алехина отбывает наказание в колонии города Березники Пермского края, Толоконникова - в Мордовии.

Надежда Толоконникова также подавала прошение об условно-досрочном освобождении, но 26 апреля суд Мордовии отказал ей, сославшись на два взыскания, наложенные администрацией колонии.