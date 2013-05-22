Теракт в Лондоне: посреди улицы с криками "Аллах акбар" убили военного

На юго-востоке Лондона в районе Вулвич посреди улицы двое неизвестных с криками "Аллах акбар" убили военнослужащего. В ходе перестрелки с полицией преступники были ранены и задержаны.

Правоохранительные органы предварительно расценила инцидент как "политически мотивированную террористическую атаку исламистов". Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон принял решение срочно прервать визит во Францию и вернуться в Лондон, пишет РИА Новости.

Кэмерон подтвердил, что "скорее всего это теракт". Он также охарактеризовал инцидент как "действительно шокирующий". В городе введен контртеррористический план "Кобра".

"Это ужасное убийство и преступление. Наши спецслужбы сделают все, чтобы расследовать его. У нас есть все доказательства того, что убийство было террористическим актом", — сказал Кэмерон на пресс-конференции в Париже, где находится с визитом.

Что на самом деле произошло в Вулвиче, до сих пор точно неизвестно. На официальном уровне практически никаких подробностей не разглашается.

По данным британских СМИ, двое людей, вооруженных ножами и пистолетами, напали на прохожего-военнослужащего, на котором была футболка с лозунгом, призывающим помочь ветеранам: "Поддержим героев". Сообщается, что ему отрубили голову мачете.

Как сообщают очевидцы, сцена расправы над ним напоминала "бойню", продолжавшуюся целых двадцать минут, пока не подоспела полиция. Нападавшие кричали "Аллах акбар!", а после убийства фотографировались с трупом.

Также в прессе высказываются предположения, что причиной ссоры могло стать дорожно-транспортное происшествие.

Сотрудники полиции перекрыли район, где произошло вооруженное нападение. На место были направлены машины скорой помощи и полицейский вертолет.

Полиция обнаружила на месте происшествия десятки единиц оружия, в частности, несколько ножей различного размера.

Официально подтверждено, что погиб один человек, который был военнослужащим, а двое нападавших ранены и находятся в больнице.

Министр обороны королевства Тереза Мэй уже созвала срочное заседание чрезвычайного правительственного комитета по вопросам безопасности.