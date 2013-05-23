Участник теракта в Лондоне записал видео над телом жертвы

Один из убийц военнослужащего в Лондоне прямо над телом жертвы записал видеообращение, в котором объяснил причины произошедшего.

Запись доступна на сайте телеканала ITV, передает Lenta.ru.

На записи - чернокожий мужчина с окровавленными руками, держащий кухонный нож и мачете, и произносит речь перед камерой.

"Единственная причина, по которой мы убили этого мужчину – это то, что мусульмане умирают каждый день. Мы клянемся Аллахом, что никогда не прекратим борьбы, если только вы не оставите нас в покое... Мы должны бороться с ними так, как они борются с нами. Око за око, зуб за зуб", — заявил он.

В то же время убийца попросил прощения у женщин, которым пришлось стать свидетелями убийства.

"Однако нашим женщинам приходится видеть то же самое", — добавил он.

В завершение своей речи мужчина призвал к свержению правительства, которому "наплевать" на простых людей. После этого он удаляется от камеры и подходит к телу убитого, которое лежит на обочине дороги.

Один из свидетелей убийства рассказал CNN, что видел, как двое чернокожих мужчин напали на военнослужащего с двумя ножами. После того, как они нанесли ему многочисленные ранения, один из убийц попросил людей, собравшихся вокруг, сфотографировать его и снять на видео.

На его просьбу откликнулся один из прохожих, снимавших на камеру место происшествия.

Убийство мужчины на одной из улиц в районе Вулвич на юго-востоке Лондона произошло днем 22 мая. Он был зарезан двумя чернокожими мужчинами. В ходе перестрелки с полицейскими, прибывшими на место преступления, нападавшие получили ранения.

В настоящее время они арестованы и находятся под стражей в двух разных больницах Лондона.

По неподтвержденным данным, убитый был военнослужащим. Как заявил член британского парламента Ник Рейнсфорд, мужчина служил в центральном Лондоне и в момент убийства возвращался в казармы Королевской артиллерии, которые находятся в Вулвиче. Министерство обороны Великобритании, однако, пока не подтвердило эту информацию.

Полиция обнаружила в убийстве "нигерийский след", однако никаких подробностей пока не предоставила.

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что в настоящее время имеются "четкие признаки" того, что произошедшее было "террористическим инцидентом". Полиция предварительно классифицировала убийство как "политически мотивированную террористическую атаку исламистов".