В США столкнулиcь четыре школьных автобуса: 50 пострадавших

В американском штате Индиана произошло столкновение четырех школьных автобусов, развозивших детей после уроков.

Об этом сообщает РИА Новости.

В результате аварии были госпитализированы около 50 человек.

ДТП произошло, когда один из автобусов резко остановился у обочины дороги, чтобы высадить пассажиров, после чего в него сзади врезались другие автобусы.

Большинство пострадавших после оказания медицинской помощи были сразу же выписаны, в стационаре остаются лишь пятеро детей, жизни которых ничего не угрожает.

Местная полиция начала расследование аварии, водители всех четырех автобусов проходят освидетельствование на наличие в крови алкоголя.