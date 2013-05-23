Власти США официально признались в убийстве сограждан за границей

Власти США официально признали убийство собственных граждан за границей.

Сенсационное заявление опубликовано газетой The Washington Post.

В письме Генпрокурора США Эрика Холдера, которое он направил в Сенат, говорится об ответственности Белого дома за гибель четырех американцев.

Отмечается, что все они были убиты в 2009-2011 годах во время контртеррористических операций.

В частности, речь идет об известном радикальном мусульманском проповеднике Анваре аль-Авлаки, его 16-летнем сыне и редакторе исламистского журнала Inspire Самир Хане, погибших в 2011 году в Йемене, а также 20-летнем американце, уроженце Флориды, Джуде Кеннане Мохаммаде, подозревавшемся в участие в подготовке терактов в десятую годовщину атаки 11 сентября.

Последний был убит в 2009 году в Пакистане.

Обстоятельства гибели этих людей в письме генпрокурора не указываются. Однако ранее сообщалось, что, по некоторым данным, аль-Авлаки погиб в результате удара американского беспилотника.

По словам властей США, это была единственная "целенаправленная" смерть.

Самир Хан погиб случайно, оказавшись во время обстрела рядом с аль-Авлаки, а сын проповедника был убит спустя две недели, отправившись на поиски отца и попав под обстрел еще одного беспилотника.

В США смерть юноши назвали "ошибкой", настаивая, что он не был мишенью.

О смерти Джуда Кеннана Мохаммада ранее не сообщалось. По данным американских властей, житель Северной Каролины осенью 2008 года бежал из США в Пакистан, где был задержан властями, но позже отпущен на свободу.

В США Мохаммад обвинялся в содействии террористам, а также убийствах и похищениях людей за границей.