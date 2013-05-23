Новые подробности убийства в Лондоне: террориста снял на видео обычный прохожий

23 мая 2013, 13:55

Появились новые подробности убийства военнослужащего, которое произошло в Лондоне.

Фото очевидцев

Появились новые подробности убийства военнослужащего, которое произошло в Лондоне.

Как сообщили местные журналисты, террористы убивали человека на глазах прохожих, которые не могли поверить, что прямо на их глазах происходит убийство, передает телеканал Sky News.

"Они не спеша уродовали тело своей жертвы, совершенно не смущаясь большого числа очевидцев. Спокойствие и уверенность в их действиях сумели обмануть окружающих – люди продолжали спокойно идти по своим делам всего в нескольких метрах от сцены убийства", - рассказали журналисты.

"Мы проезжали мимо, и муж сказал, чтобы я не смотрела – кому-то стало плохо, реанимируют", - рассказала свидетель происшествия.

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После убийства террористы не стали покидать место преступления, напротив, они всячески пытались привлечь к себе внимание, кричали "Аллах акбар".

"Стояли там, размахивали ножами и призывали людей снимать их на видео, как будто хотели попасть на ТВ. К одному из шокированных прохожих в какой-то момент подошел один из убийц и, размахивая зажатыми в одной руке ножом и тесаком, принялся делать политические заявления", - рассказали журналисты.

По словам очевидцев, убийцы сами просили собравшихся вызвать полицию, которая ехала, по разным данным, до 20 минут. Все это время двое убийц расхаживали вокруг изрубленного тела своей жертвы, размахивая окровавленным оружием.

После этого убийства командование вооруженных сил запретило военнослужащим появляться в военной форме в общественных местах.

Британские власти также распорядились усилить режим безопасности в казармах и комплексах военного ведомства на всей территории Лондона.

По версии полиции, предполагаемые террористы напали на проходящего по улице в Вуличе мужчину около 14.20 местного времени – они сбили его на собственном автомобиле. После этого они, по словам представителя лондонской полиции Саймона Летчфорда, убили мужчину, "применив, в том числе, огнестрельное оружие".

На убитом была футболка с лозунгом с призывом помочь ветеранам "Поддержим героев", он был военнослужащим, расквартированным в находящихся неподалеку казармах.

По другой версии, которую приводят СМИ, исламисты пытались похитить военнослужащего: его ударили бампером автомобиля и, выскочив из машины угрожали оружием, несколько раз потребовали сесть в автомобиль. Мужчина отказался, был избит и застрелен, отмечают британские телеканалы со ссылкой на очевидцев.

Прибывшая на место полиция обнаружила мужчину уже мертвым.

"Находившиеся неподалеку нападавшие открыли огонь по полицейским, но были ранены ответным огнем. В настоящее время они доставлены в больницы, где находятся под стражей. Им оказывается помощь", — заявили в полиции.

Происшествие сразу же назвали "политически мотивированной атакой исламистов".

Незадолго после этого от 75 до 100 человек собрались у местного паба и начали петь националистические песни. Собравшиеся выкрикивали расистские лозунги и протестовали против миграции и распространения ислама.

Полиция попыталась взять группу в кольцо, однако протестующие оказали сопротивление, после чего полиция применила дубинки.

Кроме того, после сообщения о теракте, в Великобритании произошло два нападения на мечети. В Эссексе 43-летний мужчина ворвался в мечеть города Брейнтри с ножом и попытался поджечь ее. Злоумышленник арестован, никто не пострадал.

В графстве Кент другой мужчина попытался повредить здание мечети города Гилигэм. Представители полиции сообщили, что он также задержан.

Фото: Первый канал

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