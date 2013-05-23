Прокурор, требовавшая приговорить Берлускони к 6 годам, получила письмо с пулями

Главный обвинитель на громком судебном процессе по "делу Руби" в отношении Сильвио Берлускони миланский прокурор Ильда Боккассини получила письмо с двумя пулями.

Как говорится в заявлении главного прокурора Милана Эдмондо Брути Либерати, на которое ссылается местная пресса, письмо было доставлено Боккассини вчера вечером. Помимо двух пуль в конверте было рукописное послание, содержащее угрозы в ее адрес, пишет РИА Новости.

Либерати также отметил, что главный обвинитель на суде против Берлускони стала получать подобные письма с угрозами в последние недели - после того, как 13 мая она выступила с обвинительной речью, потребовав приговорить известного политика к шести годам тюремного заключения по "делу Руби".

Как известно, судебный процесс против Берлускони, в рамках которого он обвиняется в причастности к проституции несовершеннолетних и злоупотреблении служебным положением, начался в апреле 2011 года и, как ожидается, завершится 24 июня.

По версии следствия, политик имел интимную связь с марокканкой Каримой эль-Маруг по прозвищу "Руби", когда ей еще не исполнилось 18 лет, за что девушка получала подарки и денежное вознаграждение.