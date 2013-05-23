Британские военные боятся носить форму после лондонской резни

Британским военнослужащим приказано не появляться в общественных местах в военной форме.

Они вынуждены прятаться от мигрантов, после того, как 22 мая в Лондоне сердь бела дня был убит военный, пишут Вести.ру.

Жертвой жесткого убийства на юго-востоке Лондона оказался военнослужащий британской армии. Это официально подтвердила полиция, которая продолжает тщательно обследовать место преступления. На улице в середине дня в среду двое темнокожих молодых людей сначала на автомобиле сбили одного из прохожих, а затем, вооружившись тесаками, набросились на него и, как говорят очевидцы, буквально изрезали на куски, пытаясь обезглавить. С криками "Аллах акбар", преступники выволокли тело убитого на середину улицы. Они не думали никуда бежать, наоборот, старались привлечь к себе внимание: размахивая окровавленными ножами, приставали к прохожим, просили вызвать полицию, требовали, чтобы их снимали.

Имя преступника известно — 28-летний Майкл Адэлобаджо, выходец из семьи нигерийских эмигрантов, около десяти лет назад принял ислам. Он и его соучастник, как выяснилось, уже попадали в поле зрения специальных служб. В настоящее время оба находятся в разных госпиталях под вооруженной охраной, потому что, прибыв на место преступления, полицейские была вынуждены открыть огонь на поражение, ранив подозреваемых. Один из них сильно пострадал. Полиция уже нанесла визиты по адресам в Лондоне и графстве Линкольншир, арестовав несколько человек.

Специальные службы и полиция пытаются выяснить, что это было — одиночная и спонтанная атака или тщательно продуманное кровавое представление, спланированное под руководством одной из подпольных террористических организаций. Пока очевидно одно: судя по вызывающе дерзкому характеру этого убийства, преступники явно стремились продемонстрировать британскому обществу его уязвимость.

Первая реакция британских властей была импульсивной, военным даже запретили появляться в форме в общественных местах, сегодня этот запрет поспешили отменить. Британский премьер Дэвиди Кэмерон побывал на месте преступления и провел экстренное совещание с силовиками.

На лондонские улицы выведены дополнительные силы полиции, вечером 22 мая группа английских националистов пыталась устроить на юго-востоке Лондона беспорядки, в нескольких районах Великобритании были зафиксированы попытки атаковать мечети.

Фото; видео: Вести.ру.