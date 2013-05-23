КНДР надоело угрожать миру ракетами, решила провести переговоры с помощью Китая

КНДР решила послушать Китай, который давно призывает к переговорам. В Китай был направлен высокопоставленный северокорейский чиновник для укрепления отношений между странами. Он согласился участвовать в многосторонних переговорах, которые организует китайская сторона.

а одном из государственных китайских телеканалов появился начальник Главного политического управления Корейской народной армии Чхве Рен Хэ, намекнувший на возможность начать диалог, пишет Newsru со ссылкой на Reuters.

"Северная Корея выражает благодарность Китаю за огромные усилия, которые государство приложило для поддержания мира и стабильности на Корейском полуострове. Мы настаиваем на возобновлении переговоров по проблемам Корейского полуострова, и готовы рассмотреть предложение Китая провести переговоры со всеми сторонами", - заявил чиновник из КНДР.

По словам одного из членов Китайской коммунистической партии, Чхве Рен Хэ прибыл "для улучшения, укрепления и развития связей между Китаем и Северной Кореей". Военного чиновника из Северной Кореи сопровождала многочисленная организация. Гостям показали промышленные зоны и китайские заводы, которые были одобрены Чхве Рен Хэ.

Рен Хэ - самый высокопоставленный чиновник из Северной Кореи, приехавший в Китай, за последние шесть месяцев. Ранее китайская сторона советовала КНДР прекратить вооружаться и угрожать миру пуском ракет, а сесть за стол переговоров. Китай предложил провести конференцию, на которой бы присутствовали представители многих стран.

Однако это представляется маловероятным, так как для полномасштабного диалога Северная Корея должна выполнить ряд условий, которые поставили стране Соединенные Штаты, в частности, предпринять решительные шаги по денуклеаризации, то есть сокращению ядерной программы.

В любом случае, Китай для Северной Кореи - самый важный союзник, отношения с которым лучше не портить.