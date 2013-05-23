В Британии назвали имя убитого исламистами военного

Минобороны Великобритании назвало имя военнослужащего, который в среду был убит исламистами на юго-востоке Лондона.

Им оказался 25-летний Ли Ригби, который дважды бывал в продолжительных командировках в Афганистане, пишет ИТАР-ТАСС.

"Мы все шокированы и опечалены смертью Ригби, - заявил в этой связи министр обороны Филип Хаммонд. - Преступники совершили жестокое убийство человека, который верой и правдой служил британской армии, в том числе в ходе боевых командировок в Афганистан". "Мы все передаем свои самые искренние соболезнования его родным и близким, которые сейчас пытаются справиться с этой невосполнимой потерей", - добавил он.

Как сообщили в министерстве обороны, Ригби, который родился и жил в Манчестере, служил в подразделении барабанщиков второго батальона королевского стрелкового полка. Сослуживцы отзываются о нем как об "очень популярном и остроумном солдате" с "очень большим сердцем". "Ли был отличным и опытным барабанщиком и стрелком", - заявил BBC его командир подполковник Джим Тэйлор.

У военнослужащего остались жена и двухлетний сын.

Напомним, 22 мая, в Лондоне на одной из улиц в районе Вулвич был убит мужчина. Он был зарезан двумя чернокожими мужчинами. В ходе перестрелки с полицейскими, прибывшими на место преступления, нападавшие получили ранения.



В настоящее время они арестованы и находятся под стражей в двух разных больницах Лондона.



По неподтвержденным данным, убитый был военнослужащим. Как заявил член британского парламента Ник Рейнсфорд, мужчина служил в центральном Лондоне и в момент убийства возвращался в казармы Королевской артиллерии, которые находятся в Вулвиче. Министерство обороны Великобритании, однако, пока не подтвердило эту информацию.



Полиция обнаружила в убийстве "нигерийский след", однако никаких подробностей пока не предоставила.



Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что в настоящее время имеются "четкие признаки" того, что произошедшее было "террористическим инцидентом". Полиция предварительно классифицировала убийство как "политически мотивированную террористическую атаку исламистов".