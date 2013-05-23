Обама пообещал рассекретить данные о гибели американцев при атаках беспилотников

США рассекретят данные по делу четырех своих граждан, убитых при атаках американских боевых беспилотников.

Об этом сообщил президент Барак Обама, выступая в Военной академии в Вашингтоне, пишет РИА Новости.

"В одном случае нашей целью был американский гражданин — Анвар аль-Авлаки, руководитель внешних операций в "Аль-Каиде на Аравийском полуострове". На этой неделе я распорядился рассекретить эти действия, а также смерть трех других американцев в атаках беспилотников, чтобы обеспечить прозрачность и дискуссию по этим вопросам", — сказал Обама.

Вопрос об использовании беспилотников — одна из самых "скользких" тем в Вашингтоне. Американскую администрацию, регулярно применяющую беспилотники для борьбы с боевиками, обвиняют в том, что данная тактика, спасая жизни военных, зачастую приводит к гибели мирных жителей.

"Я не считаю, что конституционным правом правительства является нападать и убивать любого гражданина США, беспилотником ли или огнестрельным оружием, без должного (юридического) процесса. И ни один президент не должен использовать вооруженные беспилотники над территорией США", — добавил президент.

По его словам, аль-Авлаки активно участвовал в попытках убийства граждан США, и задержать его было невозможно. В частности, аль-Авлаки был замешан в заговоре по взрыву бомб на двух самолетах, направлявшихся в США. "Я бы задержал и привлек Авлаки к ответственности, если бы мы захватили его до того, как он приведет свой замысел в исполнение. Но мы не могли этого сделать. И как президент я бы уклонился от моих обязанностей, если бы не одобрил удар, который уничтожил аль-Авлаки", — сказал Обама.

Аль-Авлаки был уничтожен в сентябре 2011 года в Йемене.

Напомним, 30 января, в Израиле во время испытательного полета близ авиабазы Тель-Ноф под Тель-Авивом разбился беспилотник Heron TP, также известный как Eitan. Самолет считался крупнейшим беспилотником в мире