Обама намерен ликвидировать тюрьму в Гуантанамо - будет переводить заключенных в Йемен

Президент США Барак Обама объявил о снятии моратория на перевод заключенных из тюрьмы на военной базе в кубинском заливе Гуантанамо в Йемен.

Об этом он говорил еще пять лет назад, когда одним из пунктов его предвыборной программы была ликвидация тюрьмы в Гуантанамо. Обама заявил, что назначил специального представителя, который будет заниматься проблемами тюрьмы для подозреваемых в террористической деятельности, сообщает РИА Новости.

Спецпредставитель при госдепартаменте и Минобороны будет заниматься переводом заключенных из Гуантанамо в третьи страны. "Я назначаю нового высокопоставленного представителя при госдепартаменте и министерстве обороны, сферой ответственности которого будет добиться перевода заключенных в третьи страны", - заявил Обама во время выступления по вопросам борьбы с терроризмом.

"В период сокращения бюджетных расходов мы тратим 150 миллионов долларов в год, чтобы держать в заключении 166 человек - почти по миллиону на каждого. По оценкам министерства обороны, на содержание Гуантанамо нужно еще 200 миллионов, в то время как мы сокращаем инвестиции в образование и исследования", - подчеркнул президент США.

По его словам, США снимают мораторий на перевод заключенных из Гуантанамо в Йемен. "Мы переведем в другие страны максимально возможное число заключенных, которым не предъявлены обвинения. В случае необходимости мы будем судить террористов в наших судах", - сказал Барак Обама.

Президент США призвал конгресс закрыть Гуантанамо. "Помимо политики у конгресса нет никаких оправданий препятствовать нам в закрытии учреждения, которое больше никогда не должно открываться", - заключил Обама.

До настоящего момента главным препятствием к закрытию тюрьмы в Гуантаномо была позиция конгресса. Недавно Обама выступил с речью, в которой заверил жителей США, что он не забыл своих обещаний и по-прежнему думает о закрытии тюрьмы.

"Когда я был избран в 2008 году, я говорил, что нужно закрыть Гуантанамо. Я по-прежнему так считаю. Тюрьма Гуантанамо не является необходимой для безопасности США и обходится дорого. Ее нужно закрыть", - сказал Обама журналистам 30 апреля. Он пообещал, что "даст распоряжение администрации начать обсуждение с конгрессом и найти возможности закрыть тюрьму".

Напомним, что Гуантанамо - это больное место для Соединенных Штатов. Там голодает более 100 человек, причем всего заключенных - 166. Арестанты объявили массовую голодовку 6 февраля, ей предшествовали массовые обыски, в том числе проверка выданных им Коранов на предмет возможного сокрытия запрещенных предметов, что было воспринято как осквернение священной книги мусульман, а также конфискация личного имущества, включая письма от родных, фотографии, юридическую переписку.