В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В американской Калифорнии в ночь на 24 мая произошло мощное землетрясение.

Магнитуда подземных толчков составляла 5,9, сообщили в Геологической службе США, передает РИА Новости.

По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 06:47 по киевскому времени, располагался в 11 километрах северо-западнее города Гринвилл.

Очаг подземных толчков залегал на глубине 9-11 километров.

В настоящий момент никакой информации о жертвах и разрушениях не поступало.