В Калифорнии произошло мощное землетрясение

В ночь на 24 мая в Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9.
В американской Калифорнии в ночь на 24 мая произошло мощное землетрясение.
Магнитуда подземных толчков составляла 5,9, сообщили в Геологической службе США, передает РИА Новости.
По данным сейсмологов, эпицентр землетрясения, зафиксированного в 06:47 по киевскому времени, располагался в 11 километрах северо-западнее города Гринвилл.
Очаг подземных толчков залегал на глубине 9-11 километров.
В настоящий момент никакой информации о жертвах и разрушениях не поступало.