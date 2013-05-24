В России запретили соцсеть "ВКонтакте"

В пятницу, 24 мая, Роскомнадзор внес социальную сеть "ВКонтакте" в единый "черный список" сайтов.

Информация об этом размещена на сайте единого реестра интернет-страниц, которые содержат информацию, запрещенную к распространению в РФ, сообщает РИА Новости.

С 1 ноября 2012 года в России функционирует автоматизированная информационная система "Единый реестр доменных имен, указателей страниц сайтов в сети и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты, содержащие информацию, распространение которой в РФ запрещено".

Поскольку создание реестра основано на законе "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", в первую очередь речь идет о детской порнографии, инструкциях по суицидам и по изготовлению наркотиков. В этом случае возможно досудебное закрытие сайтов. При наличии другой запрещенной информации решение о закрытии ресурса должен принимать суд.

"ВКонтакте" является одной из крупнейшей в российском интернет-пространстве социальной сетью, а его ежедневная аудитория насчитывает более 40 миллионов человек. Причины включения соцсети в список на сайте Роскомнадзора не уточняются.

Ранее "Главред" сообщал, что более месяца назад в Санкт-Петербурге российские правоохранители устроили обыск в офисе соцсети "ВКонтакте" на Невском проспекте, а также нагрянули в квартиру ее создателя - Павла Дурова - на Камышовой улице.

фото: iquxi.sascha.ru