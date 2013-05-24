В России произошло мощное землетрясение, в Москве эвакуировали людей

На Дальнем Востоке России произошло мощное землетрясение, эпицентр которого находился на глубине около 600 километров под Охотским морем

В Геологической службе США магнитуду землетрясения оценили в 8,2, передает РИА Новости.

При этом в Геофизической службе Российской академии наук отметили, что сила землетрясения в Петропавловске-Камчатском достигала магнитуды 7,5.

Подземные толчки ощутили жители Новосибирской области, а также Красноярского и Камчатского краев и острова Сахалин.

Кроме того, о подземных толчках сообщили и жители Москвы: по их словам, качались некоторые здания, в том числе и в центре города.

В некоторых зданиях российской столицы была проведена эвакуация: в безопасные места были выведены 900 человек.

В то же время, МЧС России сразу после информации о подземных толчках объявило об угрозе цунами на берегах Сахалина и Курильских островов: жителей призвали подняться на возвышенности.

Позже предупреждение об угрозе цунами было отменено.

Как сообщает МЧС России, в результате землетрясения на Камчатке никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

Напомним, как сообщал "Главред", в ночь на 24 мая землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано в американской Калифорнии. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.