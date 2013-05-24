В России произошло мощное землетрясение, в Москве эвакуировали людей

В Охотском море произошло землетрясение, магнитудой 8,2, объявлена угроза цунами. Отголоски подземных толчков ощущались даже в Москве.
На Дальнем Востоке России произошло мощное землетрясение, эпицентр которого находился на глубине около 600 километров под Охотским морем
В Геологической службе США магнитуду землетрясения оценили в 8,2, передает РИА Новости.
При этом в Геофизической службе Российской академии наук отметили, что сила землетрясения в Петропавловске-Камчатском достигала магнитуды 7,5.
Подземные толчки ощутили жители Новосибирской области, а также Красноярского и Камчатского краев и острова Сахалин.
Кроме того, о подземных толчках сообщили и жители Москвы: по их словам, качались некоторые здания, в том числе и в центре города.
В некоторых зданиях российской столицы была проведена эвакуация: в безопасные места были выведены 900 человек.
В то же время, МЧС России сразу после информации о подземных толчках объявило об угрозе цунами на берегах Сахалина и Курильских островов: жителей призвали подняться на возвышенности.
Позже предупреждение об угрозе цунами было отменено.
Как сообщает МЧС России, в результате землетрясения на Камчатке никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
Напомним, как сообщал "Главред", в ночь на 24 мая землетрясение магнитудой 5,9 было зафиксировано в американской Калифорнии. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.