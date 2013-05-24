Россия признала ошибкой запрет ВКонтакте

Домен соцсети "ВКонтакте" попал в реестр запрещенных сайтов по ошибке.

Об этом 24 мая заявил представитель ведомства Владимир Пиков, сообщает РИА Новости.

"Это ошибка, случайность", — заявил Пиков. Он пояснил, что сотрудник Роскомнадзора "не там поставил галочку", что и привело к попаданию адреса соцсети в реестр.

В официальном микроблоге Роскомнадзора появились извинения перед пользователями и администрацией ресурса. "Ошибка исправлена. Ресурс доступен", — отмечается в твиттере ведомства. Несмотря на это, на момент написания твитов домен vk.com все еще значился в реестре запрещенных сайтов, однако вскоре действительно был исключен из него.

Напомним, как сообщал "Главред", 24 мая интернет-пользователи обнаружили, что адрес vk.com значится в "черном списке" ресурсов с запрещенной информацией. Также в него попала ссылка на фотографию обнаженной девочки в душе, размещенная в одном из сообществ "ВКонтакте". Оба адреса, как говорилось на сайте реестра, были запрещены в соответствии с одним решением Роскомнадзора, вынесенным 24 мая.

Ранее в реестр запрещенных сайтов уже вносились по ошибке IP-адреса крупных ресурсов. Так, в ноябре 2012 года, в первый месяц работы "черного списка", в нем дважды оказывались адреса Google и еще один раз — видеохостинга YouTube, также принадлежащего Google.

По закону, IP-адрес всего сайта вносится в реестр в случае, если администрация ресурса в течение трех дней после получения предупреждения не удалит запрещенную информацию со своих страниц. При этом интернет-провайдеры должны ограничить своим абонентам доступ к этому сайту.