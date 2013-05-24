Обама заявил об окончании глобальной войны с терроризмом

Президент США Барак Обама рассказал о будущей войне с терроризмом и впервые публично представил политические, юридические и моральные аргументы, на которых будет базироваться антитеррористическая стратегия.

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Мы должны признать, что источники угрозы изменились, они эволюционировали со времени первого удара по нашей территории 11 сентября", - заявил Обама.

По его словам, США находятся "на распутье", и он не может обещать полной победы над терроризмом.

"Мы никогда не сможем изжить зло, которое таится в душе некоторых людей или нейтрализовать каждую угрозу нашему открытому обществу. Но мы можем и должны демонтировать террористические сети, которые угрожают нам, и не позволить набрать силу новым террористическим группам", - заверил глава Белого дома.

Также Обама подчеркнул, что пришло время отказаться от ничем не ограниченной "глобальной войны" с террором в пользу тактики постоянных четко выверенных ударов с целью ликвидации террористических сетей, прямо угрожающих Соединенным Штатам.

Значительная часть речи Обамы была посвящена принципам ведения воздушной войны с террористами. США, скорее всего, будут продолжать полагаться главным образом на беспилотники для уничтожения членов террористических организаций.

Глава Белого дома настаивает, что атаки с воздуха на территории других стран законны, поскольку они наносятся по тем, кто вовлечен в войну с Соединенными Штатами, но заверил, что практика применения беспилотных самолетов будет изменена.

Решения о воздушных ударах будут приниматься только на основании ясной информации о готовящихся террористических ударах, их объектами будут конкретные люди, цель - предотвращение случайных жертв среди мирного населения. Атаки с воздуха, по его словам, предпринимаются только тогда, когда нет другой возможности предотвратить террористические атаки.

Закончил президент свою речь неожиданным символическим призывом к Конгрессу отозвать резолюцию, принятую через три дня после террористических атак 11 сентября и заложившую юридический фундамент для ведения антитеррористической кампании.

Это так называемая "Санкция на использование военной силы", согласно которой президент получил полномочия использовать все необходимые меры для наказания организаторов атак и предотвращения террористических нападений на Соединенные Штаты.

"Эта война, как и другие войны, должна закончиться, на это указывает история. Этого требует наша демократия", - резюмировал Обама.

Напомним, как сообщал "Главред", ранее американские власти впервые публично признали, что организовывали прямое убийство граждан США за рубежом.