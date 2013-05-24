Биограф Путина рассказала о его страхах

Политическая ситуация в России во многом сформировалась, учитывая боязнь предательства, которую испытывает Владимир Путин.

Об этом заявила биограф российского президента Наталья Геворкян в статье для The Washington Post, передает "Инопресса".

По словам журналистки, Путин выработал в себе качество, необходимое для службы в КГБ – видеть предателя в каждом, и постепенно подозрительность проникла во все аспекты его жизни.

"Мрачная атмосфера недоверия, которая, по слухам, пропитала его ближайшее окружение, почти наверняка исходит с самого верха. Протестные акции, обыски у оппозиции, компания по борьбе с коррупцией, амбиции – все это результат опасений Путина быть преданным", - считает Геворкян.

Также она выразила уверенность, что Путин "страдает от невозможности доверять людям".

Подозрительность российского лидера Геворкян объяснила тем, что в Ленинграде, где родился и вырос будущий президент, за время блокады погибли 900 тысяч людей, и они ежедневно сталкивались с предательством, которое "было наихудшим проступком, но одновременно – стратегией выживания".

Болезненную тему предательства затрагивал и сам Путин в беседах с Геворкян.

"У меня есть лишь несколько близких мне людей. Они никогда не предавали меня, и я их также никогда не предам", - признавался он.

Кроме того, журналистка отметила, что на пост главы государства Путина привело желание получить "крышу".

Сначала роль "защитника" выполнял КГБ, затем - мэр-реформатор Собчак, сейчас – Кремль, уверяет автор биографии, добавляя, что, по ее мнению, единственное, что может заставить Путина оставить президентство – это предательство со стороны людей.

Между тем авторы другой книги о Путине "Мистер Путин: агент, действующий в Кремле", рассказали о своих предположениях, как Путину, несмотря на "атмосферу недоверия", удается сохранять высокий рейтинг среди избирателей.

По словам одного из авторов книги, ключ к успеху Путина в том, что "при общении с народом позиционирует себя как человек, не принадлежащий к московской элите".

На вопрос о том, намерен ли Путин оставаться президентом пожизненно, автор книги сказала, что если он и захочет уйти, то только на своих условиях. При этом она убеждена, что "уйти элегантно теперь ему будет трудно", так он пытается сделать из себя "незаменимого человека", и "однажды может со всем не управиться".