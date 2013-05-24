В Швеции пятые сутки бунтуют эмигранты, а полиция просит о помощи: опубликованы фото

В столице Швеции уже пятые сутки продолжается бунт мигрантов: погромщики подожгли две школы и отделение полиции, а полиция, в свою очередь, запросила помощи из других городов страны.

Об этом сообщает РИА Новости.

По данным пожарной охраны, поджог первой школы произошел в районе Тенста, но был очень быстро ликвидирован.

После этого неизвестные подожгли школу подготовки медсестер в районе Чиста. Об ущербе, причиненном заданию, пока неизвестно. Кроме того, незначительный ущерб от огня получило отделение полиции в районе Эльвшо.

Также стало известно о том, что погромщики сожгли не менее девяти автомобилей.

Полиция арестовала восьмерых наиболее активных участников беспорядков. Информации о пострадавших не поступало.

Кроме того, полиция Стокгольма была вынуждена обратиться к другим представителям других регионов Швеции за помощью в подавлении массовых беспорядков.

Бунт мигрантов начался вечером 19 мая, в воскресенье: около 60 молодых людей поджигали машины и бросали камни в полицейских.

В ночь на вторник в беспорядках в западном микрорайоне Хюсбю участвовали уже около 100 человек.

По данным местных СМИ, поводом для выступлений молодежи стал инцидент недельной давности, когда полиция застрелила вооруженного мачете 69-летнего мужчину.

Участники акций обвиняют полицейских в чрезмерной жестокости и требуют независимого расследования гибели мужчины.

Из 12 тысяч жителей района Хюсбю 80% составляют мигранты. Всего же мигранты составляют 15% населения Швеции.