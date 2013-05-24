Инцидент в небе над Британией: арестованы двое пассажиров пакистанского самолета

В Великобритании полиция арестовала двух мужчин на борту пакистанского самолета, совершившего вынужденную посадку в лондонском аэропорту Станстед.

Для сопровождения лайнера в воздух были подняты истребители ВВС "Тайфун", пишет ИТАР-ТАСС.

Арестованные подозреваются в "создании угрозы безопасности" на борту авиалайнера. Аэропорт продолжает работать в нормальном режиме. По предварительной информации, самолет не был объектом террористического акта.

Как сообщило министерство обороны страны, самолет Пакистанских авиалиний (Pakistani International Airlines - PIA), направлявшийся из Лахора в Манчестер, был перенаправлен в аэропорт Стэнстед. На борту находилось более 300 человек. По сообщениям, все пассажиры уже покинули самолет, никто не пострадал, пишет ВВС.

Полиция графства Эссекс сообщила лишь, что на борту самолета произошел некий инцидент. Два человека были сняты с борта. Самолет находится на удаленной стоянке аэропорта.

Как известно, в стране действуют повышенные меры безопасности после того, как в минувшую среду два исламских экстремиста убили британского военнослужащего в Лондоне.