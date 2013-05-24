В Индии путь к женитьбе лежит через туалет

В индийском штате Мадхья-Прадеш на юге страны для того, чтобы получить возможность жениться, мужчинам придется сфотографироваться с туалетом и прислать соответствующий снимок властям. В противном случае индусов не допустят к организованной правительством массовой свадьбе, сообщат Der Standard.

Журналисты пишут, что в настоящий момент в Индии сложилась парадоксальная ситуация: количество граждан, у которых есть контракт с сотовым оператором, превышает число людей, имеющих дома туалет. Так, первых насчитывается 75%, а вторых всего 50%.

Год назад местные СМИ писали о крупном скандале, разгоревшемся в одной из индийских семей. 19-летняя Приянка Бхарти сбежала от мужа через несколько дней после свадьбы, потому что в его квартире не было туалета. После этого девушка начала целую кампанию за то, чтобы дома у каждой индийской семьи была уборная. Стоит отметить также, что мужских общественных туалетов в стране в 13 раз больше, чем женских.

Как правило, власти говорят, что строительство туалетов снизит распространение всевозможных инфекционных заболеваний. При этом в стране по-прежнему около тысячи детей ежедневно умирает от диареи, вызванной антисанитарными условиями, в которых они живут.