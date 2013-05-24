Отец убитого друга бостонского террориста может быть близок к роду Кадырова

24 мая 2013, 22:54

Ибрагим Тодашев во время допроса напал на сотрудника ФБР с ножом и был убит выстрелом из пистолета

Родственники убитого агентом ФБР Ибрагима Тодашева, друга одного из организаторов Бостонского теракта Тамерлана Царнаева, не верят в то, что он мог быть замешан в подготовки взрывов или в других преступлениях, так как не был фанатиком-исламистом и мечтал о спортивной карьере. Спецслужбы, в свою очередь, подозревают его и Царнаева в совершении тройного убийства в 2011 году.

Британское агентство ссылается на чеченских чиновников пишет, что Тогдашев был сыном чиновника, близкого к людям из рода президента Чечни Рамзана Кадырова, правящего северокавказской автономией России железной рукой и пользующегося поддержкой Кремля, пишет Корреспондент со ссылкой на Reuters.

Отец Ибрагима Абдулбаки Тодашев до недавних пор работал в министерстве по имущественным и земельным отношениям Чеченской республики помощником министра Ислама Кадырова. Когда в конце 2012 года 25-летний Ислам был избран мэром Грозного, Тодашев отправился за ним и возглавил административно-хозяйственный отдел мэрии.

Как и Рамзан Кадыров, мэр Грозного родился и вырос в селе Центорой. Представитель мэрии сказал, что Ислам Кадыров является родственником Рамзана Кадырова, но затруднился назвать степень родства.

"Они называют друг друга братьями", - отозвался о Кадыровых чеченский политик, просивший не называть его имя.

Между тем, супруга застреленного агентом ФБР Тодашева Рене Манукян рассказала, что ее муж совсем не интересовался политикой. "Мы жили своей жизнью. Он занимался спортом. Он мечтал об MMA (организация, занимающаяся смешанными боевыми искусствами - прим. ред. NEWSru.com) и хотел пойти дальше по карьерным ступенькам. Работала я, и содержала нас я: Он занимался боями. Он был сконцентрирован на боях. У него спортзал, ежедневные тренировки. Он бы физически не смог работать. Для меня это было нормально", - сказала жена Тодашева.

 "Фанатом ислама никогда не был. Он соблюдал все, но фанатизма и сумасшествия не было", - сообщает супруга погибшего в интервью для радиостанции "Голос России".

 Манукян рассказала, что Царнаева ее муж и правда знал, но другом ему не был. По ее словам, они занимались в одном зале и общались как обычные знакомые. "Они знали друг друга, потому что в Америке есть маленькое чеченское комьюнити. Это нормально, что они все друг друга знают. Но это не значит, что они были друзьями. В 2010 году, когда мы поженились, он уехал из Бостона. Он знал его, так как они ходили в один спортзал. Но в зале все знают, что они никогда не были друзьями. Не общались. Только "привет" и "как дела", - сообщила жена Тодашева.

Следователи проверяли информацию о возможной причастности Тодашева к тройному убийству, совершенному в 2011 году в Массачусетсе. Именно во время допроса по этому делу он был убит агентом ФБР, после того, как "взбесился" и напал на него. По некоторым данным, он был готов дать признательные показания.

Рене Манукян рассказала, что ничего не знает о тройном убийстве, в котором подозревался ее муж: "Ничего об этом не слышала. Даже когда это случилось в 2011 году, не слышала об этом ни по телевизору, нигде, и муж ничего не говорил. На всех допросах со мной и с ним, а меня допрашивали неоднократно, даже вопросов не было об этом убийстве. Все вопросы были о Тамерлане Царнаеве, так как он знал его".

Отец Ибрагима Тодашева заявил, что его сына в ФБР подставили, - пишет InoPressa.

"Я отказываюсь верить, что мой сын мог напасть на полицейского, точнее, на нескольких полицейских", - сказал он. Также Тодашев-старший рассказал, что его сын изучал английский в грозненском университете, когда ему представилась возможность отправиться в США по программе культурного обмена. "Он полюбил Америку с самого первого дня", - утверждает отец убитого.

По словам отца Ибрагима Тодашева, его сын подружился с Тамерланом Царнаевым, потому что у них обоих были чеченские корни, однако Ибрагим не был близким другом предполагаемого террориста и никогда не рассказывал о нем. В целом, он охарактеризовал своего убитого сына как умеренного мусульманина, очень довольного жизнью в США.

Кстати,один из его коллег по спортзалу, борец Дамьен Трайтс, говорит, что у Царнаева и Тодашева было кое-что общее: оба чеченцы, тренировались в одном спортзале, совершали намаз перед тренировкой, одевались "в шикарном европейском стиле". Но Царнаев был общительным, а Тодашев - серьезным и сдержанным. Однако Трайтс сомневается, что Тодашев мог совершить тройное убийство, так как у него не могло быть мотивов, сообщает The Wall Street Journal.

Напомним, 27-летний Ибрагим Тодашев во время допроса напал на сотрудника ФБР с ножом и был убит выстрелом из пистолета. Его допрашивали в рамках поиска людей, с которыми контактировал Царнаев, а также по делу о тройном убийстве.

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