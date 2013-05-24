В лондонском аэропорту сел самолет с горящим двигателем: опубликовано видео

В лондонском аэропорту "Хитроу" сел самолет с охваченным огнем двигателем. После чего аэропорт был закрыт.

На борту самолета, направлявшегося в Осло, было 75 пассажиров. Черный дым, вырывавшийся из правого двигателя, был виден и с земли, и из иллюминаторов лайнера, передает ТСН.

Свидетели говорят, что услышав в небе громкое гудение и почувствовав запах горючего, боялись взрыва.

Лайнер вернули на аэродром, где рейс уже ждали пожарные. Пассажиров эвакуировали, пламя потушили.

Пока ситуацию не взяли под контроль, самолеты "Хитроу" не принимал. Поэтому двум десяткам рейсов пришлось садиться в других аэропортах.

Напомним, сегодня, 24 мая, не небе Великобритании уже произошел один инцидент. Полиция арестовала двух мужчин на борту пакистанского самолета, совершившего вынужденную посадку в лондонском аэропорту Станстед.



Для сопровождения лайнера в воздух были подняты истребители ВВС "Тайфун"

фото; видео: ТСН