В Пакистане взорвался автобус, погибли 15 детей

В субботу, 25 мая, утром в восточной провинции Пакистана - Пенджабе в школьном микроавтобусе взорвался газовый баллон, что стало причиной гибели, по меньшей мере, 15 детей.

Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает Синьхуа.

Как сообщается, ЧП произошло примерно в 07:40 по местному времени, когда данный школьный микроавтобус вез 20-25 детей в возрасте 8-12 лет в одну из частных школ.

Ранее "Главред" сообщал, что в начале марта школьный автобус столкнулся с грузовиком в городе Джаланджар в западном индийском штате Пенджаб. В результате происшествия погибли 11 детей.

фото: presstv.ir