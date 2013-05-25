Подробности теракта в Лондоне: британские спецслужбы хотели завербовать убийцу

Британская служба безопасности МИ-5 пыталась завербовать подозреваемого в жестоком убийстве военнослужащего в Лондоне Майкла Адеболаджо.

Об этом в интервью телеканалу Би-би-си рассказал друг Адеболаджо, сообщает РИА Новости.

По словам Абу Нусайбы, около полугода назад сотрудники спецслужб пытались выяснить у Адеболаджо знаком ли он с некими лицами, а получив отрицательный ответ, предложили работать на них. Подозреваемый в убийстве, которое власти Великобритании сочли терактом, утверждал также, что его телефон прослушивался. Представители МИ-5 пока официально не прокомментировали данную информацию.

Как сообщает Би-би-си, сам Нусайба был арестован вскоре после интервью по подозрению в причастности к террористической деятельности. Полиция заявила, что его арест не связан напрямую с убийством военнослужащего.

Ранее "Главред" сообщал, что британским военнослужащим приказано не появляться в общественных местах в военной форме. Они вынуждены прятаться от мигрантов, после того, как 22 мая в Лондоне средь бела дня был жестоко зарублен военный.