В "Шереметьево" аварийно сел самолет с горящим двигателем

Пассажирский авиалайнер, выполнявший рейс Москва — Нью-Йорк, совершил аварийную посадку в московском аэропорту "Шереметьево".

Об этом со ссылкой на представителя пресс-службы МВД РФ сообщает BBC.

По предварительным данным, причиной посадки Boeing-777 стал пожар левого двигателя.

На борту лайнера находилось более 220 пассажиров, никто из них не пострадал. Сейчас они ожидают замены самолета.

Ранее "Главред" сообщал, что 22 февраля ночью пассажирский самолет, вылетевший из Симферополя в Москву, аварийно сел в международном аэропорту "Симферополь" - у воздушного судна отказал левый двигатель.

Фото: justmedia.ru